مسلسل مكتوب عليا الحلقة 14..أكرم حسني يتزوج من أيتن عامر وظهور أحمد فهمي

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دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلثة 14 من مسلسل مكتوب عليا

بدأت الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا، بوقوع والد سلمى خلال الاحتفال بعيد ميلاده وتم نقله إلى المستشفى، ويتمنى جلجل أن يتوفى قبل أن تكتشف سلمى خداعه لها، في حين يبلغه الطبيب أنه أصيب بشلل نصفي وفقد النطق وسيستغرق فترة كبيرة للعلاج، ثم تدخل سلمى وجلجل إلى والدها غرفة العناية المركزة ويعود جلجل إلى المنزل فيجد روقه في انتظاره وتبلغه أنها لم تحب غيره، وتتوعد له بسبب قهرتها على انتحار والدتها بسببه، ثم يذهب إلى منزل سلمى بعد خروج والدها من المستشفى، وجلس معه جلجل ويبدأ في عتابه بعد طرده له ووصفه بالجربوع، وذلك في حين عدم قدرته على الرد بسبب فقدانه النطق.

لغز غرفة 312 وتحت رجليها

ويستيقظ جلجل من نومه في اليوم التالي ويجد كلمات جديدة مكتوبة على يده وهي تحت رجليها وغرفة 312 ثم تتصل به سلمى فينفعل عليها فتغلق الهاتف في وجهه.

يخرج جلجل إلى الصالة فيجد كل العائلة رافضين التعامل معه، وتبلغه والدته أنها لن تحضر زفافه على سلمى إلا بعد أن يخبرها من أين حصل على الأموال التي يقيم بها فرح في أكبر فنادق القاهرة، فيتركهم جلجل منفعلًا ويتجه إلى فندق الفرح، ويحاول الحصول على غرفة 312 المكتوبة على يده ولكنها محجوزة.

ثم يدخل جلجل إلى غرفة سلمى ويسألها عن والدها، وبعد ذلك يتجه للغرفة 312 فيجد بها زوجان في حالة شجار كبيرة، ويعرض عليه الحصول على الغرفة مقابل حجز سويت كامل على حسابه فيرفض الرجل، وفي نفس التوقيت يحاول بدوي أن يحل أزمة الميراث ويقرر الانتقام من جلجل الذي صفعه، ثم يجد جلجل الكوافير الخاص به حزينًا بسبب غضب والدته منه ودعائها عليه، فيقوم جلجل بمحاولة إصلاح خطأه مع والدته وانفعاله عليها قبل خروجه للفندق.

ويطلب جلجل المدير فيظهر في دور مدير الفندق الفنان “أحمد فهمي” ويطلب سيارة للذهاب إلى والدته، ويذهب إليها في المنزل مره أخرى ويطلب رضاها، فتقول له أن رضاها مرتبط بزواجه من روقه ابنة خالته، وعندما يسأل روقه تقول له إنه تحبه وتتمنى الزواج منه حتى في حال زواجه من سلمى، ويسخر منه والده إحسان ويوافق جلجل على طلب والدته ويطلب المأذون للزواج من روقه ويتزوجها بالفعل.

قصة مسلسل مكتوب عليا

وتدور قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في إطار تشويقي كوميدي، حيث أن الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة، يمتلك ميزة أو لعنة اذ بدأت تظهر كلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.