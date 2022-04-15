/692201/الفن-مش-حرام-واتجوزت-مرتين-عرفي-لهذا-السبب-تصريحات-نارية-لـ-أحمد-فلوكس

فجر الفنان أحمد فلوكس عدد من التصريحات النارية خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية في تمام الساعة 6:25.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات أحمد فلوكس في برنامج حبر سري.

تصريحات قوية من أحمد فلوكس في برنامج حبر سري

• اتجوزت مرتين عرفي عشان اتعقدت من أن الناس تعرف حياتي الشخصية

• أم ابني سيف هي الهدية اللي ربنا بعتهالي وقعدت 12 سنة مستنياني عشان ارجعلها وكانت بتربطلي الكرفتة وأنا متجوز

• أنا مكنش عندي خلاف مع محمد رمضان

• أنا مش عايز امثل دلوقتي خالص ومهتم بالبيزنس بتاعي وداخل أنتج

• طموحي العالمية

• محمد رمضان اعتقد مش هيحب ادخل معاه عمل لأنه هيبقى فيه نجمين

• مكنتش مع تامر ولا حلا في أزمتهم بس أنا لو مكان منتج العمل مش هاجي عليه وهنفذ اللي اتفقنا عليه

أ• ول ما مثلت كنت حابب اعمل أكشن

• الفن مش حرام وبحبه ورسالة مهمة جدا

• معملتش فلوس من الفن عملت من البيزنس واشتغلت مؤظف ب 5000 جنية بعد الممر

• بيطلعوا عليا إشاعات عشان انا ناجح

• كنا صيع بس كانت الصياعة أدب وفي حدود مينفعش معتقد

• بسمع مهرجانات وبحبها جدا

• فيلم أصحاب ولا أعز مش عادي ولا عادي في المجتمع ولا في الدين

• مينفعش يبقى عندي محرمات في الكتب السماوية واطلعها للناس عادي تبقى مسموحات

• مينفعش نمنع بتوع المهرجانات طالما ليهم جمهور لكن نعلمهم

• أنا كنت من أسوء الناس وكنت بعمل حاجات وحشة بس مش بعملها على الشاشة

• لو لعبنا في عاداتنا وتقاليدنا هيروح العرض فتروح الأرض

• أحد أسباب رفضي لوش سجون كلمات الأغنية

• معنديش مانع انتج لبتوع المهرجانات لكن اغير رسالتهم والفاظهم

• اكتر حاجة عملتها كويسة وسايبها لابني فيلم الممر

• ابويا جزمته فوق رأسي لحد ما اموت ولو فيا حاجة كويسة فهي منه

• عمري ما اقاطع أبويا في يوم من الأيام

• أنا كان عندي حاجة مش عايز أبويا يعرفها عشان ميشلش الهم فاختفيت عنه شوية عشان مبعرفش أكدب وهم لعبوا على الحتة دي

• مهاجمتش أمينة خليل وأنا بحبها جدًا لكن هاجمت الرقابة اللي عدى عليها حاجة زي دي

• مشهد أمينة خليل ابني اللي بعتهولي فاتصدمت

• هاجمت هادي الباجوري لأنها كانت إجابة منيلة مينفعش يقول كده على الشاشة يروح يعمل دا في بيته

• الحرام بين والحلال بين ولازم تبقى عارف أنت بتقول ايه وفين متخلنيش كفنان امشي اتشتم في الشارع

• إلهام شاهين حبيبتي لكن ربنا حبيبي أكتر وقيمي ومبادئ باحترمهم أكتر

• من حقي كمسلم وراجل وفنان أقول رأيي في الحاجات دي

• ميفرقش معايا أكون محبوب في الوسط المهم يكون ربنا بيحبني وبتقيه

• أحمد السبكي حبيبي لكن مبينفذش اتفاقاته