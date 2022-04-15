/692201/الفن-مش-حرام-واتجوزت-مرتين-عرفي-لهذا-السبب-تصريحات-نارية-لـ-أحمد-فلوكس
فجر الفنان أحمد فلوكس عدد من التصريحات النارية خلال حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية في تمام الساعة 6:25.
وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات أحمد فلوكس في برنامج حبر سري.
تصريحات قوية من أحمد فلوكس في برنامج حبر سري
• اتجوزت مرتين عرفي عشان اتعقدت من أن الناس تعرف حياتي الشخصية
• أم ابني سيف هي الهدية اللي ربنا بعتهالي وقعدت 12 سنة مستنياني عشان ارجعلها وكانت بتربطلي الكرفتة وأنا متجوز
• أنا مكنش عندي خلاف مع محمد رمضان
• أنا مش عايز امثل دلوقتي خالص ومهتم بالبيزنس بتاعي وداخل أنتج
• طموحي العالمية
• محمد رمضان اعتقد مش هيحب ادخل معاه عمل لأنه هيبقى فيه نجمين
• مكنتش مع تامر ولا حلا في أزمتهم بس أنا لو مكان منتج العمل مش هاجي عليه وهنفذ اللي اتفقنا عليه
أ• ول ما مثلت كنت حابب اعمل أكشن
• الفن مش حرام وبحبه ورسالة مهمة جدا
• معملتش فلوس من الفن عملت من البيزنس واشتغلت مؤظف ب 5000 جنية بعد الممر
• بيطلعوا عليا إشاعات عشان انا ناجح
• كنا صيع بس كانت الصياعة أدب وفي حدود مينفعش معتقد
• بسمع مهرجانات وبحبها جدا
• فيلم أصحاب ولا أعز مش عادي ولا عادي في المجتمع ولا في الدين
• مينفعش يبقى عندي محرمات في الكتب السماوية واطلعها للناس عادي تبقى مسموحات
• مينفعش نمنع بتوع المهرجانات طالما ليهم جمهور لكن نعلمهم
• أنا كنت من أسوء الناس وكنت بعمل حاجات وحشة بس مش بعملها على الشاشة
• لو لعبنا في عاداتنا وتقاليدنا هيروح العرض فتروح الأرض
• أحد أسباب رفضي لوش سجون كلمات الأغنية
• معنديش مانع انتج لبتوع المهرجانات لكن اغير رسالتهم والفاظهم
• اكتر حاجة عملتها كويسة وسايبها لابني فيلم الممر
• ابويا جزمته فوق رأسي لحد ما اموت ولو فيا حاجة كويسة فهي منه
• عمري ما اقاطع أبويا في يوم من الأيام
• أنا كان عندي حاجة مش عايز أبويا يعرفها عشان ميشلش الهم فاختفيت عنه شوية عشان مبعرفش أكدب وهم لعبوا على الحتة دي
• مهاجمتش أمينة خليل وأنا بحبها جدًا لكن هاجمت الرقابة اللي عدى عليها حاجة زي دي
• مشهد أمينة خليل ابني اللي بعتهولي فاتصدمت
• هاجمت هادي الباجوري لأنها كانت إجابة منيلة مينفعش يقول كده على الشاشة يروح يعمل دا في بيته
• الحرام بين والحلال بين ولازم تبقى عارف أنت بتقول ايه وفين متخلنيش كفنان امشي اتشتم في الشارع
• إلهام شاهين حبيبتي لكن ربنا حبيبي أكتر وقيمي ومبادئ باحترمهم أكتر
• من حقي كمسلم وراجل وفنان أقول رأيي في الحاجات دي
• ميفرقش معايا أكون محبوب في الوسط المهم يكون ربنا بيحبني وبتقيه
• أحمد السبكي حبيبي لكن مبينفذش اتفاقاته
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