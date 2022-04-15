/692197/أشرف-زكي-نقابة-المهن-التمثيلية-لا-تقف-أمام-الوجوه-الجديدة-وطبطبنا-على-الناس

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على أن النقابة تقف مع أي موهبة ولكن من خلال الطرق الشرعية، عبر نقابة المهن التمثيلية، مشددًا على أن النقابة ترحب بأي موهبة وهي ضد المنع في جميع الاحيان.

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وتابع زكي هلال لقاءه عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، ان ان لين يكون هناك تهاون مع اي شخص يتهاون في حق النقابة، منوها ان هذا الشخص سواء كان منتج أو مخرج مضيفا:” زملائنا اللي جالسين في بيوتهم هنقولهم ايه وهما قاعدين مش لا قيين ياكلو”.

أشرف زكي: نقابة المهن التمثيلية لا تقف أمام الوجوه الجديدة.. وطبطبنا على الناس

وعن ادعاءات وقوف النقابة في أمام الوجوه الجديدة قال اشرف ذكي أنه ليس ضد أي وجه جديد مشيرا:” اتكلمنا بالحب والود والطبطبة وعملنا كل حاجة.

واستطرد لفنان اشرف زكي انه يوجد جروب لمساعدة الفنانيين يحتوي على عدد كبير من النجوم الكبار من اجل تقديم كل وسائل الدعم لزملائهم المحتاجين، ومن ابرز هؤلاء النجوم هم هشام ماجد ومصطفى خاطر، وأحمد زاهر وصابرين، وريهام حجاج، ودنيا سمير غانم وادوارد.

وزكر الفنان اشرف ذكي موقف انساني للفنانة دنيا سمير غانم منوها انها في عز ازمتها وشدة ضيقها لم تكن تتأخر على أي احد .

واختتم الفنان اشرف زكي منوها ان بعض الفنانين الذين يقومون بأدوار صغيرة يجب أن يحصلوا على مقابل مناسب لهمم.