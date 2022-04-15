نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل 2022، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بياناً صباحاً الجمعة الموافق 15 أبريل 2022، عن قيام برفع أسعار البنزين لشهر أبريل 2022، وذلك بعد انتهاء الاجتماع الذي عقدته اللجنة المعنية بدراسة الأسعار ومقارنتها بالأسعار العالمية، حيث خرج الاجتماع في النهاية بزيادة الأسعار بمقدار 25 قرش فقط.

أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل 2022 بعد قرار رفع الأسعار:-

وفقاً لقرار مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فإن اللجنة العليا لتسعير البنزين والمنتجات البترولية تقوم بعقد اجتماعها كل ثلاثة اشهر، وفي ضوء ما تقرره اللجنة يتم تحريك الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان، والحد الأقصى لسقف الارتفاع في الأسعار هو 10% من سعر المنتج في الأسواق، وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للبنزين والمواد البترولية، أن يتم زيادة الأسعار في شهر أبريل والعمل بتلك الأسعار الجديدة لمدة ثلاثة أشهر مقبلة تنتهي في شهر يوليو المقبل، ووفقا لما استقرت عليه لجنة التسعير التلقائي، فإن الأسعار الجديدة للبنزين والتي تم العمل بها اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022 قد جاءت كالتالي:-

المنتج باللتر السعر الجديد بنزين 80 بسعر 7.50 جنيه بدلاً من 7.25 جنيه بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه بدلاً من 8.50 جنيه بنزين 95 بسعر 9.75 جنيه بدلاً من 9.50 جنيه السولار 6.75 جنيه ثبات السعر لم يتغير. المازوت تقرر زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات بقيمة 400 جنيه ليصل إلى 4600 جنيه مع ثبات سعر للصناعات الغذائية والكهربائية.

من جهة أخري فقد شددت وزارة التنمية المحلية على السادة المحافظين بضرورة التنبيه على السائقين بعدم رفع تعريفة النقل الجماعي وسيارات السرفيس، حيث أنه لم يتم زيادة سعر السولار، والذي يستخدمه السائقين في تموين سياراتهم، وأن ما تم زيادته فقط هو سعر البنزين.

ووجهت السادة المحافظين القيام بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لعمل حملات مشتركة على المواقف والساحات من أجل التأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب، وعدم استغلال القرار الخاص برفع سعر البنزين، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه السائقين المخالفين.

كما شددت على ضرورة قيام السائقين بوضع الملصق الخاص بتعريفة الركوب على سيارات السرفيس والنقل الجماعي.