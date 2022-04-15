الأوقاف تكشف موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن النقد فى صدقة الفطر فى أيامنا هذه أنفع للفقير وأيسر له، وقضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة، ويجوز إخراج القيمة المالية فى زكاة الفطر، والنقد أنفع للفقراء فى مجتمعنا وزماننا وأوسع لهم فى قضاء حوائجهم، ومراعاة ما فيه صالح الفقراء من فقه المقاصد.

كما أن فقه الأولويات يقتضى تقديم إطعام الفقراء والمساكين والتوسعة على المحتاجين على تكرار الحج أو العمرة، فالأول واجب عينى أو كفائى، والآخر نافلة، ولا شك أن الواجب عينيا كان أو كفائيا مقدم على سائر النوافل، فضلا عما فى تفريج كروب المكروبين من الثواب العظيم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضى عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا"، ويقول صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة".

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الأوقاف، عن ثقتها فى سعة أفق الآئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.