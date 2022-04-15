حياة كريمة.. الكشف على 841 مواطنا ضمن قافلة طبية بقنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح محافظ قنا - فى بيان اليوم الجمعة - أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 841 حالة بواقع 262 حالة أمراض باطنية 256 حالة طب وجراحة العيون، 216 حالة طب أطفال، 85 حالة جراحة عامة، 32 حالة تنظيم أسرة، 17 حالة أمراض نساء وتوليد.

من جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 34 حالة، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 114 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.