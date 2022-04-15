المتحف اليونانى الرومانى يستقبل 10 قطع أثرية ضخمة

جدة - نرمين السيد - استقبل المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، 10 قطع أثرية ثقيلة، لعرضها ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف تمهيدا لافتتاحه بعد الانتهاء من مشروع تطويره.





وأوضح العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات، أن عملية النقل تمت بالتعاون مع القوات المسلحة، ووفقا لإجراءات محددة مسبقا تراعى جميع معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميا فى نقل القطع الأثرية، حيث تم نقل تلك القطع من عِدة أماكن بمدينة الإسكندرية هى المخازن المتحفية بمارينا وماريا، ومنطقة كوم الشقافة، والمتحف البحرى.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن من أبرز القطع التى تم نقلها من المتحف البحرى هى تمثال إيزيس فاريا، وهو من أضخم التماثيل المقرر عرضها بالمتحف، لافتًا إلى أنه مصنوع من الجرانيت الوردى ومقسم إلى ثلاثة أجزاء، منها جزء عبارة عن تاج من قرص الشمس يعلوه ريشتى إيزيس، وجزء يتكون من الرأس والصدر بطول 265 سم وعرض 185 ووزن 7 أطنان ونصف، والجزء الثالث وهو الجزء السفلى من التمثال بطول 380 سم وعرض 120 سم ووزن حوالى 10 أطنان.

وأكد على أنه لأول مرة سيتم تجميع هذه الأجزاء وترميمها ليظهر التمثال متكاملًا وعرضه كقطعة واحدة فى حديقة المتحف، وذلك باستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة.

وأشار على ضاحى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون قطاع المتاحف، إلى أن تمثال إيزيس فاريا، تم اكتشافه بواسطة العالم الأثرى كامل أبو السعادات فى ستينيات القرن الماضى، شرق قلعة قايتباى والميناء الشرقى، وقد انتشلته القوات البحرية عام 1962 حيث تم نقله إلى منطقة عمود السوارى.

وفى عام 1991 تم نقل التمثال إلى المتحف البحرى، أما الجزء العلوى من التمثال والخاص بالتاج كان قد اكتشفته بعثة الآثار الغارقة بالميناء الشرقى، وتم انتشاله وترميمه وعرضه بمنطقة المسرح بالمتحف البحرى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليونانى الرومانى، أن من القطع الأخرى التى تم نقلها تضمنت تمثال للإمبراطور ماركوس أوريليوس من الرخام بارتفاع 2 متر، ووزن 5 طن، وتمثال للبطل هرقل من الرخام بارتفاع 2,15 م ووزن 8 أطنان، وتمثال للإمبراطور سبتميوس سفيروس من الرخام بارتفاع 2 م ووزن 3 أطنان، ولوحة مرسوم عليها ساقية من الحجر الجيرى، ورأس من الجرانيت للقائد الرومانى مارك انطونى.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل على تنفيذ مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، وذلك ضمن اهتمام الوزارة بتراثها الحضارى ومدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

ومن المقرر، افتتاح المتحف خلال الفترة المقبلة؛ بما يعمل على خلق عنصر جذب جديد للسياحة بالمدينة، وقد شملت أعمال التطوير الانتهاء من الأعمال الهندسية، وإعداد سيناريو العرض المتحفى للقطع الأثرية المقرر عرضها، كما تم الانتهاء من تحديد أماكن الفتارين والقطع الأثرية كبيرة الحجم وأبعاد القواعد الخاصة بها، حيث سيضم المتحف قطع أثرية مختلفة ترجع للعصور اليونانية والرومانية، بالإضافة إلى حديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمى، ومكتبه تاريخية، كما تم تجهيز المتحف لأصحاب الهمم والسياحة الميسرة.

وسوف يتم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف من ميادين وشوارع ومبانى، وأعمدة للإضاءة، وتوفير أماكن لانتظار السيارات والحافلات السياحية.