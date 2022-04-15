أكرم حسني يشوق الجمهور لـ مسلسل مكتوب عليا الحلقة 14

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دوت الخليج يكشف مفاجأة مسلسل مكتوب عليا الحلقة 14

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 14

روج الفنان أكرم صورة للحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا مشوقًا الجمهور للحلقة الجديدة حيث نشر صورة منها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق على الصورة التي نشرها أكرم حسني عبر صفحته قائلًا: “افتكروا الضحكة دى كويس مكتوب عليا رمضان 2022”، وينتظر الجمهور مشاهدة الحلقة الجديدة لمعرفة ما يخبئه جلجل وهي الشخصية التي يقدمها أكرم حسني خلال الأحداث.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة الرابعة عشرة

وكانت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل مكتوب عليا التي عرضت أمس الخميس شهدت انتحار خالة جلجل وهي الفنانة عزة لبيب، والدة روقة التي تقدم شخصيتها أيتن عامر وذلك بعد أن علمت أن أكرم حسني يرغب في الزواج من سلمى وهي الفنانة هنادي مهنا.

ومن جانبه طلب جلجل من روقة خلال العزاء أن تتصل بسلمى وتبلغها أنها لا تحبه، وبعدها يذهب عمرو عبدالجليل الذي يجسد شخصية بدوي إلى منزل جلجل متحججا بالعزاء وتذهب سلمى أيضًا ثم تبلغ روقه عائلة جلجل بأنه خطب سلمى، وفي ظل أجواء العزاء لا يبالي أكرم حسني فتغضب منه والدته.

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أما بدوي فيحاول استقطات جلجل خارج المنزل ليختطفه وفي الوقت نفسه يحاول جلجل التهرب منه، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب أكرم حسني، كلا من هنادي مهنى، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، والمطربة هلا رشدي، وإسماعيل فرغلي، وحنان سليمان، ومحمد طعيمة، وغيرهم.

والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض مسلسل مكتوب عليا يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 1.45 صباحا، والمرة الثانية الساعة 6 صباحاً.