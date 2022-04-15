محافظ الوادي يلتقي عدداً من المواطنين عقب صلاة الجمعة ويحيل مفتش تموين للتحقيق

/692185/محافظ-الوادي-يلتقي-عددا-من-المواطنين-عقب-صلاة-الجمعة-ويحيل-مفتش-تموين-للتحقيق

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عدد من المواطنين بعد أداءه صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك بالمجمع الإسلامي بمدينة الخارجة وسط جموع المصلين من المواطنين.

دوت الخليج

وعقب الانتهاء من أداء الصلاة، التقى المحافظ المواطنين، مشيراََ إلى مبادرة المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التي تم إنشائها بالمدن والقرى.

المحافظ يناشد أولياء الأمور القضاء على ظاهرة غياب التلاميذ من المدارس

كما ناشد أولياء أمور الطلاب بضرورة التواجد بالمدارس خلال شهر رمضان والقضاء على ظاهرة الغياب، موجهًا بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المتغيبين، ودراسة تشغيل خط سير لقرى بشائر خير الوادي لخدمة أهالي القرية. كما استمع لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين، موجهًا بعلاج بعض الحالات المرضية بالتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية.

يتابع أعمال التطوير بالمحافظة

كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أعمال التطوير الجارية بمدخل قرية المنيرة بالخارجة يرافقه عددٌ من التنفيذيين المعنيين.حيثُ تفقد اللوحة الجدارية بمدخل القرية التي تم تصميمها على الطراز الواحاتي وتُجسد مشروع بشاير الخير.

ووجّه بدعم الوحدة المحلية بمبلغ عشرة آلاف جنيه لاستكمال أعمال تطوير مدخل القرية والميدان الرئيسي والجداريات؛ وذلك لإضفاء المظهر الحضاري كما وجّه بدراسة تخصيص قطعة أرض في حالة الجديّة لعمل "دار مناسبات" بالقرية مناصفةً بين المحافظة والأهالي.

محافظ الوادي الجديد يحيل مفتش تموين سوق الشعلة للتحقيق

على جانب اخر تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عدد من منافذ المبادرة التي تنفذها المحافظة لبيع اللحوم والسلع الغذائية والخضروات وسوق الشعلة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس صلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة للإطمئنان على توافر كافة السلع وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقرر الزملوط إحالة مفتش التموين المختص بمتابعة سوق الشعلة للتحقيق، للتقصير في متابعة إلتزام التجار بالإعلان عن تسعيرة الخضروات وإستغلال بعضهم للمواطنين برفع الأسعار.

كما أشاد بجهود مبادرة المنافذ في توفير لحوم بلدية طازجة بسعر ١٢٠ جنيه للكيلو ولحوم مبردة بسعر ٨٠ جنيه للكيلو، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بأسعار الجملة.