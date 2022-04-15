/692178/الزميل-اندمج-وزقني-عفاف-مصطفى-تستغيث-بسبب-إصابتها-أثناء-التصوير

عادت الفنانة عفاف مصطفى لتستغيث بسبب إصابتها أثناء تصوير أحد الأعمال حيث شاركت جمهورها ومتابعيها صورتين، وأثارت الجدل بتعليقها.

دوت الخليج يرصد تعليق عفاف مصطفى الجديد عن إصابتها

إصابة عفاف مصطفى

وظهرت في الصور إصابة ذراع الفنانة عفاف مصطفى وكان ذلك أثناء تصويرها في أحد الأعمال الفنية، وعلقت على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “آخرة التمثيل”.

وأضافت: “من ساعة الزميل لما اندمج وزقني ووقعت، على دراعي، وأيدي من ساعتها 4 شهور مش عايزة تروق وكأني لابسة جراب مسدس، الحمد الله”.

عفاف مصطفى مسلسل انحراف

وعرض للفنانة عفاف مصطفى مؤخرًا مسلسل انحراف الذي تشارك به أمام الفنانة روجينا وسميحة أيوب وعبد العزيز مخيون ومحمد مهران وآخرين.

وكانت قد شاركت عفاف مصطفى جمهورها ومتابعيها بنشرها صورة من كواليس تصوير مسلسل انحراف جمعتها بأبطاله وعلقت عليها وكتبت: “الحب كله في مسلسل انحراف، حبيبتي اللي بعشقها الأستاذة سميحة أيوب.. وحبيبي الأستاذ عبد العزيز مخيون، وأحلى لوكيشن، كله حب ومرح وإبداع”.

وظهرت الفنانة عفاف مصطفى خلال الأحداث بمسلسل انحراف الذي يعرض عبر شاشة قناة النهار والقاهرة والناس الفضائية، متزوجة من عبد العزيز مخيون وابنها محمد مهران ويتفق الثلاثي لتلفيق تهمة لسميحة أيوب والتي تقدم دور شقيقة عبد العزيز مخيون حيث تم اتهامها بقتل ابن شقيقها وحرقه حتى تم إعدامها ظلم.

اقرأ أيضًا

مخرج «الكبير أوي6»: تخوفنا من استبدال هدية بـ مربوحة والبحث استغرق شهور

ويشار أن أحداث مسلسل انحراف تدور في إطار من الإثارة والتشويق حول انحراف العديد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية مما يتسبب في مجموعة من جرائم القتل تتورط بها طبيبة نفسية وهي الفنانة روجينا، حيث تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

ويشارك في بطولة مسلسل انحراف مجموعة كبيرة من النجوم بجانب روجينا مثل عبد العزيز مخيون، محمد الكيلاني، سميحة أيوب، أحمد صفوت، سما إبراهيم، محمد مهران، ولوسي، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، محمد مهران، أحمد صفوت، محمد لطفي، وآخرين والمسلسل من تأليف مصطفى شهيب، والإخراج لـ المخرج رؤوف عبد العزيز.