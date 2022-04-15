/692176/عبده-أبو-عايشة-مشروع-قناة-السويس-الجديدة-أعظم-المشاريع-بالجمهورية-الجديدة-والمنطقة-الاقتصادية-للقناة-واعدة-بالفرص

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قناة السويس الجديدة، كان ولا يزال أحد أعظم المشاريع في الجمهورية الجديدة. والقاطرة التي بدأت بها مصر في عهد الرئيس السيسي، كافة مشاريعها العملاقة والغير مسبوقة. منوها بتوجيهات الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على الاستثمارات الهادفة، إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية.

دوت الخليج

عبده أبو عايشة: مشروع قناة السويس الجديدة أعظم المشاريع بالجمهورية الجديدة والمنطقة الاقتصادية للقناة واعدة بالفرص

ولفت أبوعايشة في تصريحات له اليوم، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كانت ولا تزال الأكثر جذبا للاستثمار ليس في مصر فقط، ولكن في المنطقة العربية برمتها، وتحتوي على عشرات الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة، والفضل في ذلك يعود الى الرؤية الاستباقية والمستقبلية للرئيس السيسي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس هامة وحيوية للعمل على توفير فرص عمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتكامل كذلك مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، في إطار التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد.

ونوه عضو الشيوخ، بالجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة، والمنتظر إقامتها ومنها محطات لوجيستية ومصانع لمعدات السكك الحديدية، ومجمعات التكرير والبتروكيماويات، وتصنيع الإطارات والسيارات، إلى جانب الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات ومواد البناء. مشددًا: أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعدة بالفرص الاستثمارية.