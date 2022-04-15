/692175/تحرير-1977-محضر-تبوير-وإعادة-زراعة-121-حالة-تم-تبويرها-بالمحافظة

أكد إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أنه تم تحرير 1977، محضر تبوير للأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 308 فدان و7 قيراط، بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير الماضى وحتى الآن .

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ولفت محافظ المنوفية، إلى أنه تم إعادة زراعة 121، حالة تم تبويرها بمساحة 16 فدان و8 قيراط ، وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بها وإعادة تلك الأراضى إلى طبيعتها الزراعية ، وذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

ضرورة المتابعة المستمرة

وشدد أبو ليمون على ضرورة المتابعة المستمرة وإزالة أى متغيرات جديدة تطرأ على الأراضى الزراعية ضمن منظومة المتغيرات المكانية مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

وكيل وزارة الزراعة

من جانبه قال محمد التركاوى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بأنه خلال اسبوع تم تنفيذ إزالة فورية لـ 11 حالة تعدى على مساحة إجمالية 5 قيراط و 11 سهم، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشيرا إلى تنفيذ إزالة فورية لـ 7 حالات بقويسنا بمساحة 4 قيراط و 11 سهم، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى بمركز الشهداء وحالة أخر بمركز منوف ، وكذا إزالة حالتين تعدى بمركز ومدينة الباجور ، وأكد وكيل وزارة الزراعة على استمرار تكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.