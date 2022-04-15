/692173/محافظ-المنوفية-لا-زيادة-في-أجرة-سيارات-النقل-الجماعي-بعد-زيادة-سعر-البنزين

أكد إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن عدم وجود أي زيادات في أسعار سيارات النقل الجماعي والسرفيس وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، وتابع المحافظ مع مدير إدارة المواقف انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة المنوفية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

دوت الخليج وأشار محافظ المنوفية أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب. عقب قرار وزارة البترول بتحريك الأسعار جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

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