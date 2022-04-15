/692170/مخرج-الكبير-أوي6-تخوفنا-من-استبدال-هدية-بـ-مربوحة-والبحث-استغرق-شهور

كشف المخرج أحمد الجندي مخرج مسلسل الكبير 6 تفاصيل وكواليس جديدة عن العمل الذي يعرض يوميًا عبر شاشة قناة on الفضائية بجانب اختيار رحمة أحمد والصعوبات في المسلسل.

دوت الخليج يرصد تصريحات المخرج أحمد الجندي

تصريحات المخرج أحمد الجندي

قال مخرج مسلسل الكبير أوي 6 : “العمل مع الفنان أحمد مكي مختلف وممتع، والتعاون بيننا بدأ منذ فيلم إتش دبور واستمرّ لحوالي 14 سنة والعمل الجماعي يجعل أفراد الفريق في حالة حب للعمل والشخصيات كما يتيح لكل شخصية العمل على دورها والإضافة له”.

وتابع في حواره ببرنامج “هذا الصباح”: “العمل الكوميدي ليس سهل، والكوميكس والكوميديا التي نشاهدها يوميًا على السوشيال ميديا صعّبت مهمة الأعمال الكوميدية حتى تجاري هذا الكم من الكوميديا وتقدم كوميديا مختلفة، وعملي في الكوميديا فترة طويلة أكسبني خبرة التعرف على ما يمكن أن يُضحك أو لا يُضحك بعد المشاركة في العديد من الأعمال منها الناجح ومنها غير الناجح”.

مخرج مسلسل الكبير أوي 6

واستكمل كلامه عبر شاشة قناة اكسترا نيوز: “جزء كبير من نجاح أي عمل كوميدي يتوقف على الاهتمام بالورق الجيد لأنه العامل الأساسي والأهم، وأن تقوم الكوميديا على الموقف والشخصيات وليس على الإفيهات.. وكان هناك تخوف كبير من استبدال شخصية هدية بمربوحة”.

وعن اختياره للفنانة رحمة أحمد التي قدمت شخصية مربوحة: “استمرّ الإعداد للشخصية فترة طويلة وحب الناس لشخصية دنيا ربط الجمهور بشخصية هدية وارتباطها بالكبير والعلاقة التي بينهما، مما صعّب مهمة اختيار شخصية أخرى تحل محلها، واستغرق البحث شهورًا”.

اقرأ أيضًا

محمد صبحي يرفض تقييم محمد رمضان وتعليق صادم حول بديل أحمد زكي

مسلسل الكبير أوي 6

وقال عن رحمة أحمد: “اجتهدت جدًا في أداء الدور مما انعكس على تقبل الجمهور لها والنجاح الكبير الذي حققته الشخصية”، وأضاف أن قرار تصوير جزء سادس من المسلسل لم يكن سهلًا وذلك خوفًا من ألا يكون على نفس مستوى الأجزاء السابقة ولا يحقق نفس النجاح.

يذكر أن التحضير لمسلسل الكبير أوي الجزء السادس كان قد بدأ مايو الماضي، وأوضح المخرج أحمد الجندي أنه كان هناك حماسًا من جميع أفراد فريق العمل إنتاجًا وكتابة وإخراجًا وتصويرًا والممثلين أيضًا.