/692186/مصر-ضمن-أرخص-الدول--بيعا-للبنزين-وهونج-كونج-الأعلى

تشهد أسعار الطاقة، مؤخرًا، ارتفاعًا كبير للغاية، متأثرة بتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وما فرضته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية من عقوبات على موسكو، أفضت إلى ارتفاع رهيب في أسعار الطاقة حتى وصل إلى مستويات لم يصل إليها من قبل.

دوت الخليج

ونتيجة لهذا الارتفاع الذي شهدته أسواق النفط العالمية، فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشًا، ورغم هذا الارتفاع إلا أن مصر تبقى من أرخص الدول في سعر البنزين والسولار، حيث تأتي مصر ضمن أرخص دولة في أسعار البنزين حول العالم، حيث يبلغ سعر لتر البنزين 95 وهو أعلى نوع 9.75 جنيه، ما يعادل 0.529 دولار أمريك تقريبا.

وفي نظرة على أسعار البنزين حول العالم يتبين الفارق الكبير في أسعار البنزين بين تلك الدول وبين مصر، حيث تكشف لنا المقارنة عن فارق كبير في أسعار البنزين حول العالم.

أعلى الدول

- هونج كونج ب 2.757 دولار للتر- (50.8 جنيه) - النرويج 2.349 دولار للتر- (43.2 جنيه) - فهولندا ب 2.313 دولار للتر- ( جنيه42.6) - الدنمارك 2.091 دولا للتر- (38.5 جنيه) - فنزويلا فنزويلا ب 0.025 دولار للتر- (0.46 قرش) - إسرائيل 2.045 دولار - (37.6 جنيه).

أرخص الدول

- فنزويلا 0.04 دولار (0.73قرش) - إيران 0.06 دولار (1.1 جنيه) - سوريا 0.231 دولار (4.32 جنيه) - أنجولا 0.267 دولار (4.91 جنيه) - الكويت 0.348 دولار (6.44 جنيه) - الجزائر 0.355 دولار (6.62 جنيه) - مصر 0.529 دولار (9.75 جنيه) - السعودية 0.621 دولار (11.44 جنيه) - الإمارات 0.985 دولار (18.6جنيه) - الكويت 0.279 دولار (5.13 جنيه)

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوي، قد أعلنت عن تعديل الأسعار الحالية لمنتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بزيادة قدرها 25 قرشا، مع ثبات أسعار السولار.

وجاءت الأسعار كالتالي: - 7,50 جنيه للتربنزين 80 - 8,75 جنيه للتر البنزين 92 - 9,75 جنيه للتر بنزين 95 - تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر - زيادة 400 جنيه لسعر طن المازوت ليصل ل 4600 جنيه