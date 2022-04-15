خالد الجندي يكشف مخطط الاخوان لضرب الاقتصاد عبر فتاوى وأمثال شعبية ضالة..بالفيديو

/692180/خالد-الجندي-يكشف-مخطط-الاخوان-لضرب-الاقتصاد-عبر-فتاوى-وأمثال-شعبية-ضالةبالفيديو

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسائل جماعة الإخوان الإرهابية، فى ضرب الاقتصاد الوطنى، عقب فضيحتهم فى مسلسل الاختيار، لافتا إلى أن هناك لجان داخل وخارج مصر لايقاع الاقتصاد المصرى.

دوت الخليج

مخطط الاخوان لضرب الاقتصاد عبر فتاوى وامثال شعبية ضالة

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية ""، اليوم الجمعة: "الارهابيين بيحاولوا ضرب الاقتصاد النصرى، بمنع تحويل المصريين لذويهم داخل مصر، وشرائها بثمن منافس، ومحاولة منع زكاة الفطر من المصريين لذويهم، وأيضا تحريم التعامل مع البنوك".

وأشار إلى أن هناك طرق عديدة منها محاولة التمويل الضريبى تحت مسميات جديدة، بخطة ممنهجة، لافتا إلى أن قطيع الإخوان الإرهابية، عمل بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بنشر فتاوى ضالة لمنع التمويل الضريبى والزكاة والصدقة ومنع تحويلات المصريين للخارج، وكذلك تحريم التعامل مع البنوك بفتاوى انها ربا، لافتا إلى الشعب المصرى ضربهم قفاهم وايداعات المصريين بالمليارات حتى الان.

وأشار إلى أن اخر طريقة لهم هى الامثال الشعبية، بتحريف الامثال مثل اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع، وهنا يقصدون جامع الضرائب وليس المسجد، وهدفهم أن الناس لا تدفع ضرائب.