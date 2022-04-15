/692179/بالفيديو-خالد-الجندي-يطالب-بجمع-تسريبات-مسلسل-الاختيار-فى-فيلم-وثائقي

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعمل فيلم وثائقي يضم كل تسريبات مسلسل الاختيار، وذلك ليفضح جرائم الجماعة الإرهابية التى تسللت إلى حكم البلاد، فى عام اسود فى التاريخ.

دوت الخليج

خالد الجندي يطالب بجمع تسريبات مسلسل الاختيار فى فيلم وثائقي

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "جماعات أعداء الوطن عندهم رسالة بعد فضحهم فى المسلسل عشان الناس تغرف الخونة اللى كانوا مستولين على البلد، وفضل ربنا علينا أن ربنا نجانا من هذا القطيع، وما زالوا الان يحاولون إيقاع مصر".

وكشف الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسائل جماعة الإخوان الإرهابية، فى ضرب الاقتصاد الوطنى، عقب فضيحتهم فى مسلسل الاختيار، لافتا إلى أن هناك لجان داخل وخارج مصر لايقاع الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن اخر طريقة لهم هى الامثال الشعبية، بتحريف الامثال مثل اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع، وهنا يقصدون جامع الضرائب وليس المسجد، وهدفهم أن الناس لا تدفع ضرائب.