الرئيس السيسي يـؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي ويلتقي قادة القوات المسلحة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى تزامنا مـع احتفالات مصر والقـوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وعقب آداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي التقى الرئيس بقادة القوات المسلحة، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأدار الرئيس حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيداً بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.