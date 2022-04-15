الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى وانتهاك ساحاته المباركة

جدة - نرمين السيد - كما أدان السماح لأفراد هذا الكيان باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك ساحاته المباركة، على مرأى ومسمع دولى وصمت عالمى مخجل، وتطبيق فاضح لسياسات الكيل بمكيالين، وترك الفلسطينيين لقمة سائغة فى فم هذا الكيان المفترس دون مراعاة لأدنى حقوق الإنسان والإنسانية.

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