الموافقة على مشروع قانون حظر زواج الأطفال.. أبرز أنشطة الحكومة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ونص مشروع القانون فى جزء منه على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 267 و268 و269 من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 2000م من الأراضى المملوكة للدولة بناحية مركز إسنا، بمحافظة الأقصر، لاستخدامها فى إقامة محطة تجفيف خضراوات وفاكهة بالطاقة الشمسية.

كما تضمنت القرارات أيضا، الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع "دار نهضة مصر" لرفع المحتوى الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت لبعض الكتب الدراسية من الصف السادس الابتدائى، وحتى الصف الثالث الثانوى، اعتبارا من العام الدراسى 2022-2023، وعلى مدار أربع سنوات؛ بتمويل ذاتى من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ودون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد الإجراءات والنتائج التى انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراى بالين اليابانى، فضلا عن الموافقة على تعديل بعض القواعد المنظمة للمشاركة المصرية فى المعارض، التى تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات، من خلال البرنامج المطبق منذ 1-7-2021، وذلك تلبية لطلبات عدد من الشركات وبعض المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال لتسهيل بعض الإجراءات المطلوب استيفاؤها للمشاركة فى المعارض الخارجية.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مد سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية بمدينتى شرم الشيخ ونبق حتى أول أكتوبر المقبل، حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة، استعدادا لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكذلك الموافقة على قيام محافظة الإسكندرية باستكمال إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية، لتقديم خدمات الجمع وأعمال الكنس والغسيل الآلى، ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة، والنقل منها لموقع المدفن الصحى، وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحى بالحمام، اعتبارا من الأول من أبريل 2022، بجانب الموافقة على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، لإنشاء 25 فرعا لهما بمراكز الشباب والمدن الشبابية فى بعض محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها، مع التوسع فى توفير الخدمات البنكية للمواطنين.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، حيث أكد أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتعليم العالى والبحث العلمى، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعى، ووزير شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلات التى تواجه عددا من المستثمرين السياحيين المتعثرين بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء، ومساعد وزير الإسكان لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، الاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تابع جهود الوزارات فى التحضير للمؤتمر، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، وكذلك عقد اجتماع لاستعراض مقترح مشروع "العلمين ريفيرا" السياحى بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يضم المشروع المقترح أكثر من 14 ألف غرفة وشقة فندقية ويوفر 30 ألف فرصة عمل، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى عدد من المكاتب الاستشارية والشركات المصرية والعالمية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث شدد على مساندة الدولة للقطاع الصناعى فى هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بحضور وزراء البترول، والسياحة والآثار، والتموين، والتخطيط، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائبى محافظ البنك المركزى، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع مع عدد من كبار مصنعى الحديد والصلب، والأسمنت، حيث أكد أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت حتى لا تتأثر المشروعات التى يتم تنفيذها ولاستمرار عمل هذه الصناعات المهمة بكفاءة، وذلك بحضور وزيرى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجانب عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطرق والمحاور بغرب الجيزة ومدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور محافظ الجيزة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الهيئة.

كما عقد اجتماعا لاستعراض دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف فى موازنات الشركات، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحانب اجتماع لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقارى، حيث وجه بتشكيل مجموعة عمل تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب محافظ البنك المركزى، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ورئيس مجلس إدارة البنك العقارى، والرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فضلا عن اجتماع لمتابعة خطة صندوق مصر السيادى لجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة لعدد من مصانع المنتجات الغذائية القائمة فى المنطقة الاستثمارية "سى بى سى" بمدينة السادس من أكتوبر، بدأها بزيارة شركة "طنبو فود انجريدينتس" للتصنيع الغذائى والزراعى، وذلك برفقة وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى زيارة شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أجرى حوارا مع العمال بالمصنع، قائلا إن العمال المصريين دائما ما يثبتون كفاءتهم وقدرتهم على الصمود والنجاح فى كل مواقع العمل المختلفة خاصة وقت الظروف الصعبة والأزمات.

كما تضمنت الأنشطة أيضا، استعراض تقرير أعده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتى من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، كما شهد سيادته مراسم التوقيع على اتفاق إطارى للتعاون فى مجال الغاز الطبيعى وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة "إينى" الإيطالية، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذى لشركة "إينى".

وفى السياق ذاته، أشار التقرير إلى تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على حصوله على خمس جوائز ضمن مسابقة ستيفى أووردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، مؤكدا أن هذه الجوائز نتاج جهد دؤوب تم بذله فى الآونة الأخيرة.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء، والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة الخضراء، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، كما التقى برئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، بالشكل الذى يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030.