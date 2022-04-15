/692140/بعد-الزيادة-الأخيرة-ننشر-أسعار-البنزين-الجديدة-في-مصر-2022

في إطار قرار التسعير التلقائي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء وتم تطبيقه بداية من شهر أكتوبر 2019، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوي، عن تعديل الأسعار الحالية لمنتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بزيادة قدرها 25 قرشا، مع ثبات أسعار السولار.

دوت الخليج

قائمة أسعار البنزين الجديدة في مصر 2022

وينشر موقع دوت الخليج أسعار البنزين الجديدة في مصر 2022، بعد إعلان الزيادة الجديدة، والتي شملت، والتي جاءت كالتالي:

- 7,50 جنيه للتربنزين 80 - 8,75 جنيه للتر البنزين 92 - 9,75 جنيه للتر بنزين 95 - تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر - زيادة 400 جنيه لسعر طن المازوت ليصل ل 4600 جنيه

وتعتبر تلك الزيادة في أسعار المنتجات البترولية هي الاربعة على التوالي، حيث سبق للجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين 25 قرشًا في يوليو 2021 و أكتوبر 2021 و يناير 2022 وإبريل 2022.

كما سبق وأن قامت اللجنة بتثبيت أسعار البنزين في الاجتماعات التالية: يناير 2020 - يوليو 2020 - يناير 2021.

كما خفضت الأسعار بواقع 25 قرشا في الاجتماعات التالية: أكتوبر 2019- إبريل 2020- أكتوبر 2020.

سعر السولار

منذ انعقاد لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2019، لم تدخل اللجنة أي زيادة على أسعار السولار في مصر، وأبقت على أسعارها كما هي دون زيادة بواقع 6.75 جنيه للتر.

قرار رئيس الوزراء

تأتي هذه القرارات تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي، معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وبحسب قرار رئيس الوزراء فإن السعر الذي تحدده آلية التسعير التلقائي سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز كما إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.