/692174/محافظ-قنا-يتفقد-مبنى-الوحدة-المحلية-بنقادة-وزيارة-مفاجئة-للأسواق-عقب-صلاة-الجمعة

تفقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا أعمال التشطيبات النهائية بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة الجديد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضارى والعمل على تلبيه احتياجتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، رافقه المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا و ياسر أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعدد من القيادات التنفيذية.

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وقال محافظ قنا لإن المبنى مكون من بدروم ودور أرضى و6 أدوار علويه ويقع على مساحة حوالى 460 م2، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10.4 مليون جنيه، حيث تجرى حالياً اعمال التشطيبات من تركيب السيراميك وأعمال الكهرباء وخطوط الاتصالات والإنترنت، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية.

المحافظة تخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية

وأضاف "الداودي" بأن المحافظة، تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن القناوي، من أجل خلق مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

محافظ قنا يفاجئ الأسواق بزيارته عقب صلاة الجمعة

فاجأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا عقب صلاة الجمعة، عددا من الأسواق ومعرض أهلا رمضان ومجمع الشوادر وعدد من السلاسل التجارية ومحلات البقوليات بمركز نقاده، لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

رافقه خلال الجولة، المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا والنائب حمدى سعد، عضو مجلس النواب و ياسر أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده و عدد من القيادات التنفيذية.