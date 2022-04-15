/692172/النائب-ناصر-هديه-جهود-الدولة-بقيادة-السيسي-للسيطرة-على-الأسعار-في-منتهى-الأهمية-والحسم

أشاد النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، بالجهود الهائلة التي تبذلها الدولة وبتوجيهات واضحة ومباشرة وفي منتهى الحسم من جانب القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للسيطرة على الأسواق وانفلات الاسعار باعتبارها الهم الرئيسي للدولة اليوم، إثر أزمة اقتصادية عالمية في أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية، ومع غياب تحديد وقت لنهايتها وإقرار السلام والتسوية بين الدولتين.

دوت الخليج

جهود الدولة بقيادة السيسي للسيطرة على الأسعار في منتهى الأهمية والحسم

ولفت هديه، في بيان له اليوم، إلى تصريحات الرئيس السيسي خلال تفقده مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتأكيده أن هناك أمر مهم كمحافظات وكحكومة، وهو إننا نبقى موجودين بكثافة عالية جدا في الشوارع والأسواق، حتى نطمئن أن الأمور تسير بشكل جيد.

وأردف عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس الاهتمام الشديد بحالة الشارع في البلاد وسيادة الأمن والاستقرار ووجود أسعار مناسبة في متناول جميع المواطنين.

ونوه عضو البرلمان، بشفافية الرئيس السيسي عندما قال: "مش عارف الأزمة اللي في الخارج ستستمر قد إيه"، بما يعني غياب أي رؤية عالمية حتى الآن لمجريات الحرب الروسية – الأوكرانية وهو ما سيدفع الى مزيد من التداعيات الاقتصادية على العالم كله، وهنا جاءت توجيهات الرئيس للسيطرة على الأسواق ومتابعة مجريات بيع السلع والمنتجات، متابعا: الناس من حقها أن تكسب ولكن بالمعقول وحتى لا يكون ذلك عبئا على المواطنين.

واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن جهود الدولة بقيادة الرئيس ومتابعته الشخصية للسيطرة على الأسواق والأسعار شديدة الأهمية والحسم، وانعكاساتها كما ظهر الفترة الماضية واضحة لملايين المصريين.