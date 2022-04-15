/692171/ذروتها-الأحدالأرصاد-الجوية-تحذر-من-موجه-حارة-تضرب-البلاد

تشهد البلاد موجة حارة تكون ذروتها يوم الاحد المقبل الموافق ١٧ إبريل ٢٠٢٢.

دوت الخليج

«ذروتها الأحد»..الأرصاد الجوية تحذر من موجه حارة تضرب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من متوقع إرتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ابتداء من غدا السبت لتسود أجواء حارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتزداد درجات الحرارة يوم الأحد لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة ليلا على كافة الانحاء، نتيجة تأثرنا بمنخفض خماسينى يصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد يوم السبت.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية يوم الأحد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وسرعان ما تتحسن الأجواء و درجات الحرارة يوم الأثنين على غرب البلاد نتيجة تقدم الرياح الشمالية الغربية ومن المتوقع أن يشمل التحسن كافة الأنحاء يوم الثلاثاء الموافق ١٩ إبريل ٢٠٢٢.

ومن المقرر أن تنتهي الأجواء لطيفة علي شمال البلاد اليوم الجمعة؛ ومن يوم السبت متوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حراري يصاحبه ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد وشمال الصعيد .

هذا وأدي الرئيس عبـد الفتـاح السيسـى يـؤدى صـلاة الجمعـة بمسجد المشير طنطـاوى ويلتقـى عـدد مـن قـادة القوات المسلحة عقـب آداء الصلاة بمناسبة ذكرى إنتصـارات العاشر من رمضان".

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطــاوى تزامنـاً مـع إحتفـالات مصـر والقـوات المسلحة بـذكرى إنتصـارات العاشر من رمضان وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.