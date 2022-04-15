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/692169/الرئيس-السيسـى-يـؤدى-صلاة-الجمعة-بمسجد-المشير-طنطاوى-بمناسبة-ذكرى-إنتصارات-العاشر-من-رمضان
أدي الرئيس عبـد الفتـاح السيسـى يـؤدى صـلاة الجمعـة بمسجد المشير طنطـاوى ويلتقـى عـدد مـن قـادة القوات المسلحة عقـب آداء الصلاة بمناسبة ذكرى إنتصـارات العاشر من رمضان".
دوت الخليج
الرئيس السيسـى يـؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان
صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطــاوى تزامنـاً مـع إحتفـالات مصـر والقـوات المسلحة بـذكرى إنتصـارات العاشر من رمضان وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.
وعقب آداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى إلتقي الرئيس بقادة القوات المسلحة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان.
وأدار الرئيس حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة ، مشيداً بجهـود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية مؤكداً أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.
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