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النائب محمد عبد العزيز يشارك في احتفالية يوم اليتيم بمركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة 

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شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باحتفالية يوم اليتيم بمركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة، وكان في استقباله اللواء علي صقر رئيس مجلس إدارة مركز شباب المنشية الجديدة، وأعضاء مجلس الإدارة.

دوت الخليج 

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النائب محمد عبد العزيز يشارك في احتفالية يوم اليتيم بمركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة

 ووجه النائب محمد عبد العزيز الشكر للمركز على تنظيم هذه الاحتفالية، مؤكدا على سعادته بتزامن الاحتفالات بشهر رمضان المبارك مع يوم اليتيم وذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

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كما وجه التحية لكل أم تقوم بتربية أبناءها بعد فقدان الأب وأنه في غاية سعادته للاحتفال وسط ابناءه واخوته بهذا اليوم، موضحا أنه يعمل دائما على دعم مراكز الشباب للقيام بدروها الهام سواء كان رياضي أو ثقافي أو اجتماعي.

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هذا واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ؛ تلبية لرغبته في توضيح بعض ملاحظاته وتحفظاته حول سياسات إدارة وتخطيط الطاقة الأحفورية في مصر.

وقدم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عرضا لتفاصيل وأبعاد هذا الملف المهم، مؤكدًا أنه "طبقا للدستور فإن موارد الدولة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها".

أضاف: "من المهم كمواطنين وأعضاء مجلسي نواب وشيوخ عند النظر في الإنتاج والتنمية، ولتخطيط تلك الثروة بشكل سليم، معرفة مخزون الثروة والمتبقي من هذا المخزون والمنتج منه لإمكانية التخطيط المستقبلي وفقا للطلب المحلي".

وأبدى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين امتنانهم لرئيس لجنة الطاقة لما لديه من حس وطني، واستعداد للقيام بدراسة تطرح الحلول لجميع الملاحظات والنقاط التي تسهم في تطوير هذا الملف المهم.

تأتي هذه اللقاءات في ضوء حرص التنسيقية على متابعة جميع الملفات التي تهم الوطن والمواطن، وستقوم لجنة الطاقة بالمجلس بإعداد تلك الدراسة ووضع التوصيات والحلول المقترحة والاستعانة بالدراسات السابقة التي قامت بها لجنة الطاقة.

حضر اللقاء من أعضاء التنسيقية: إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، عضو مجلس أمناء التنسيقية، أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشيوخ،  محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ،محمد عمارة، امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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