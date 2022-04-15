/692167/صناعة-النواب-لقاء-رئيس-الوزراء-بكبار-مصنعي-الحديد-والأسمنت-مهم-للحفاظ-على-صناعة-التشييد

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية ومن خلال الحكومة، ومختلف الوزارات وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، حريصة على التواجد التام في الشارع ومتابعة أسعار كافة السلع والمنتجات، ومنها أسعار الحديد والأسمنت والتي ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

دوت الخليج

لقاء رئيس الوزراء بكبار مصنعي الحديد والأسمنت مهم للحفاظ على صناعة التشييد

ونوه نصار، في تصريحات له اليوم، بالاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي مع كبار مصنعي الحديد والأسمنت في البلاد بتوجيهات الرئيس السيسي وتأكيده خلال الاجتماع، أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، وذلك حتى لا تتأثر المشاريع التي تنفذها الدولة وأغلبها إن لم تكن كلها مشاريع عملاقة وواعدة للحاضر والمستقبل.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أهمية الاجتماع في مناقشة أوضاع الصناعة واهتمام الحكومة البالغ باستمرار قطاع التشييد على حركته وحيويته، خصوصا وإنه قطاع جاذب لملايين العمالة ويجر وراءه عشرات الصناعات الأخرى، لافتا إلى ما أبداه كبار مصنعي الحديد والأسمنت عن مساندتهم التامة للدولة وجهودها الحالية للتعامل مع الأزمة العالمية والحفاظ على النمو الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية.

وأعرب النائب مجاهد نصار، عن ثقته التامة في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة رغم التغيرات العالمية الهائلة وبسعر متوازن للحديد والأسمنت، يحافظ على معدلات النمو وتنفيذ المشاريع الضخمة الحالية في البلاد.