/692166/محمد-صبحي-يرفض-تقييم-محمد-رمضان-وتعليق-صادم-حول-بديل-أحمد-زكي

أثار الفنان محمد صبحي الجدل بين الجمهور بسبب تصريحاته في آخر لقاء تلفزيوني له ببرنامج الحقيقة المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية ورفضه لتقييم محمد رمضان.

دوت الخليج يرصد تصريحات محمد صبحي ورأيه في محمد رمضان

محمد صبحي ومحمد رمضان

سأل مقدم البرنامج، ضيفه الفنان محمد صبحي عن أداء الفنان محمد رمضان، لكنه أوضح أنه لا يستطيع تقييم الفن الذي يقدمه الأخير حيث يقيم من خلال جمهوره فقط.

وقال الفنان محمد صبحي: “هناك فنانين تتاجر بالثقافه بمعنى أن يحفظ الفنان مجموعة جمل من مواقع التواصل الإجتماعي فيظهر بصورة مثقف، فيجب على الفنان أن يكون له ثقافة سمعية وإنسانية وأن يكون مهموم بقضايا وطنه”.

محمد صبحي برنامج الحقيقة

وتابع: “ويكون لديه مخزون ثقافي يستفيد منه وإلا سيكون جاهل”، وعندما سأله المذيع عن البديل والفنان الذي يعوض الفنان الراحل أحمد زكي، رد قائلًا: “أحمد زكي كان طموحًا وشغوفًا وحالة عظيمة كما قدم أعمالًا جيدة لا يمكن تعويضها، فهو ترك بصمة، والبصمات شيء نادر في المجال الفني”.

وخلال لقائه التلفزيوني، نفى الفنان محمد صبحي كل ما تردد حول اعتزاله الفن إذا استمر حكم الإخوان في مصر لافتًا إلى أنه إذا كان فعل هذا الأمر واعتزل لأعطاهم فرصة كبيرة لتجريف عقلية الشعب المصري، موضحًا أنه يتملكه إحساس كبير بأن مصر كانت ستعيش فترة طويلة من الدمار لمدة 50 سنة إذا استمر حكم الإخوان.

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تصريحات محمد صبحي

وفيما يخص تقديمه عمل وطني خلال الفترة المقبلة، رد وقال إن العمل الوطني هو الذي يفرض نفسه مثل ما حدث بمسلسل فارس بلا جواد حيث كان متطلبًا ضد الظلم والتدهور العربي، والاضطهاد، بينما الهدف من مسلسل سنبل الذي تم تقديمه في فترة الثمانينيات، لتوجيه الناس بعدم السفر وترك مصر.

وعلق الفنان محمد صبحي أيضًا وكشف رأيه بانتشار أغاني المهرجانات، معلقًا: “المناخ يسمح بتوسع هذا الأصناف من الفن”، وطالب وناشد بفتح الطريق أمام المواهب الجديدة مما يبعدنا عن تدمير المجتمع والإسفاف.