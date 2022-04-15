/692165/محافظ-الغربية-لا-زيادة-في-أسعار-المواصلات-واجراءات-مشددة-ضد-السائقين-المخالفين

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية عن عدم وجود أي زيادات في أسعار سيارات النقل الجماعي والسرفيس، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، وتابع المحافظ مع مدير إدارة المواقف انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة الغربية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها.

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وأشار رحمي، أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضما عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

الاتصال على الرقم التالي في حالة مخالفة السائقين

ويناشد محافظ الغربية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01281189769 ) والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقم 0403341233 والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

برنامج الاصلاح الاقتصادي

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 7.5 جنيه للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وفى سياق اخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال رصف شارع بركة السبع من سكة طنطا وحتى شارع الجيش بمدينة زفتى بطول ١٥٠ متر وبعرض ١٠ أمتارد ورصف شارع مدرسة كشك بطول ٤٠٠ متر وبعرض ٨ أمتار، ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالي ٢١ / ٢٢ في استكمال أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة، حيث تم رصف ٣٦٣ طريق في العامين السابقين بطول ٣٠٣ كم، وجاري رصف ١٥٩ طريق بطول ٢١٠ كم خلال خطة العام الحالي.