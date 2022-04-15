/692163/السرقة-السبب--التفاصيل-الكاملة-فى-واقعة-ذبح-سيدة-ونجلتها-بالغربية

كشفت تحريات قسم أول طنطا، التفاصيل الكاملة فى واقعة ذبح سيدة ونجلتها وألقاء جثتهما فى ترعة الرجدية، حيث تبين أن وراء الواقعة سائق توك توك يعمل لدي المجني عليها، واعترف المتهم بجريمته النكراء وخطته الشيطانية، مؤكدًا أنه فكر في الاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بها، ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزة الضحية وأعد خطته لتنفيذ الواقعة.

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وأكد المتهم فى التحقيقات، أنه يوم الواقعة تلقى اتصالا من المجني عليها لاصطحابها وطفلتها إلى مدينة المحلة لشراء ملابس حيث إن المجني عليها تعمل في تجارة الملابس وأثناء العودة، قام بتفيذ جريمته والتخلص من الجثتين بألقائهما فى ترعة الرجدية .

تشييع جنازتها

كانت قد شهدت مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، تشيع جنازة سيدة ونجلتها المجنى عليهم فى واقعة الذبح إلى مثواهم الأخير وسط تواجد العشرات من المشيعين .

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد العثور على جثتين مجهولتي الهوية، لربة منزل وطفلة في حالة تعفن داخل ترعة بنطاق قرية الرجدية بدائرة مركز طنطا.

انتشال الجثتين من الترعة

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والنشر بأوصاف الجثامين ومن خلال السير في خطة البحث تبين أن هناك بلاغا بتغيب سيدة ونجلتها مقيمة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا، بنفس أوصاف الجثث التي عثر عليها.

تبين أنهم سيدة وطفلة

وتبين أن السيدة تدعى "س.ا" 38 سنة والطفلة تدعى ملك 10 سنوات وخلال السير في خطة البحث تبين أن وراء الواقعة سائق توك توك يعمل لدي المجني عليها، وبمواجهته أنكر معرفته بخط سير المجني عليها وبتضييق الخناق على المتهم انهار أمام رجال البحث الجنائي، واعترف بجريمته النكراء وخطته الشيطانية، وكانت هناك اتهامات وجهت للأخ ولكن تم إخلاء سبيل الأخ عقب رواية المتهم في التحقيقات لتفاصيل ارتكاب الواقعة، وعقب ذلك قررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات، واستكمال الاجراءات القانونية .