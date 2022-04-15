محمد صبحي عن سعاد نصر:«جعلتني أشعر باليتم» وهذه حقيقة اعتزاله بسبب الإخوان

/692161/محمد-صبحي-عن-سعاد-نصرجعلتني-أشعر-باليتم-وهذه-حقيقة-اعتزاله-بسبب-الإخوان

حل الفنان محمد صبحي ضيف برنامج الحقيقة المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية وأدلى خلاله بالعديد من التصريحات عن أسراره وكواليس أعماله السابقة ومواقفه مع النجوم.

دوت الخليج يرصد تصريحات محمد صبحي في برنامج الحقيقة

تصريحات محمد صبحي

تحدث الفنان محمد صبحي خلال لقائه التلفزيوني الأخير عن حقيقة اعتزاله وقال: “لا يمكن أعتزل التمثيل وإذا اعتزلت سأحقق ما يريده الإخوان”.

وأوضح أنه تملكه إحساس بأنه لو ظل حكم الإخوان لعاشت مصر فترة طويلة من الدمار استمرت لحوالي 50 سنة، ولفت إلى أن العمل الوطني يفرض نفسه على الفنان.

وعلق قائلًا: “عندما أنتج مسلسل سنبل في فترة الثمانينيات كان هدفه توجيه الناس بعدم السفر وترك مصر بل الاستثمار فيها بالجهد وفارس بلا جواد كان متطلب ضد الظلم والاضطهاد”.

محمد صبحي برنامج الحقيقة

وفيما يخص انتشار أغاني المهرجانات، قال خلال حواره التلفزيوني عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية: “المناخ يسمح بتوسع هذا الأصناف من الفن ويجب فتح الطريق أمام مواهب جديدة للإبعاد عن الإسفاف وتدمير المجتمع”.

وخلال لقائه أيضًا تحدث عن الفنانة سعاد نصر التي قال عنها: “هي تلميذتي، فأنا من قدمت لها في المعهد ودربتها، وعندما تخرجت وأصبحت معيدا درّست لها، وشعرت أن سعاد نصر ضلع أساسي في أعمالي”.

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وتابع: “فقد عملت معي في مسرحية انتهى الدرس يا غبي، الهمجي، رحلة المليون، هنا القاهرة، ونيس بأجزائه الخمسة.. شعرت بعد رحيلها باليُتم الفني لأنني كنت أشعر أن لديها إمكانيات مذهلة تدفعها للاستمرار لو كان أمد الله في عمرها”.

وقال الفنان محمد صبحي أيضًا خلال حواره التلفزيوني الأخير إن الوسط الفني أصبح به زحمة لا تتناسب مع الحركة الفنية الثقافية كما يفتقد للحراك الثقافي وعلق على الأمر قائلًا: “أجد فتاة تشارك في عمل فني بدور محدود، ثم أفاجأ بمشاركتها في 7 أو 8 أعمال فنية”.

ويذكر أن الفنان محمد صبحي والفنانة سعاد نصر شكلا ثنائيًا فنيًا ناجحًا من خلال سلسلة “يوميات ونيس” التي مازالت تحقق نجاحاً وتعلم أجيالًا حتى الآن.