حريف موتسيكلات.. "أشرف" أصغر ميكانيكى فيسب في الغربية: بحلم يكون عندي ورشتة

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يبلغ من العمر 10 أعوام فقط، ولكن سرعان ما تعلم مهنة ميكانيكي "الفسب" ولمع نجمه في محافظة الغربية، الأسطي "أشرف" أصغر ميكانيكي في الغربية، لعل عمره يمنعه من العمل وفق القوانين التي تنص علي ان الحد الأدنى لسن العمل هو 14 عاما، ولكنه كسر القاعد وقرر التوجه بكامل ارادته الي ورشة خاله “ميكانيكي السيارات”، ليشاركه بالعمل، ثم ينتقل بعد ذلك الي العمل بورشة اصلاح فسب.

قدم " دوت الخليج" بثاً مباشاً مع أصغر ميكانيكى " فيسب " في محافظة الغربية ليروى تفاصيل بدايته فى المهنة.

ويروي أشرف تفاصيل بداية مهنته، أنه قرر العمل مع خاله فى ورشته كمساعد ميكانيكى سيارات وكان فى عمر ٨ سنوات، تعلم معه المهنة وكيفية استخدام الأدوات " العدة " ثم اختار بعدى ذلك استكمال مشواره المهني في تصليح الفسب.

وعن مهنته أطلق أشرف العنان للسانه وكأنه خبير في الفسب قائلاً، لا يوجد صعوبة في فك وتركيب وإصلاح الفسب وأنا أعمل في هذه المهنة منذ عامين وتعلمتها سريعا وأحبها وفخور بها كونها مهنة صعبة لا يتحملها الكثير من الكبار.

صاحب الورشة أصبح يعتمد عليه

ورغم صغر سنة إلا أنه أصبح يمتلك من المهارات في إصلاح الفسب ما لم يمتلكه الكبار، حتى أن صاحب الورشة أصبح يعتمد عليه في كل شئ ويتركه فى الورشة أوقات طويلة وحده بعدما أتقن فن المهنة واكتسب العديد من الخبرات التي تؤهله ن يصبح أحد أشطر الميكانيكية في منطقته .

متفوق في الدراسة

الأسطى أشرف ليس من المجتهدين فقط في عمله إنما أيضاً هو من المتوفقين في الدراسة ودائم الحصول على الدرجات النهائية، حيث يلتزم بمواعيد دراسته فى الصباح الباكر ويذهب الى المدرسة، ثم يعود إلى العمل فى الورشة حتى الساعة التاسعة مساءاً وبعدها يذهب إلى منزله لكي يذاكر دروسه.

الصعوبات التي تواجهه

يقول الأسطى أشرف أنه في بداية عمله كان يصعب عليه عمل بعض الاصلاحات لكنه مع الاستمرار وحب المهنة أصبح لا يتعرض لأي صعوبات داخل عمله فيمكنه فك وتركيب جميع أجزاء الفسب دون عناء، وأنه أحب مهنته أكثر ويتمنى أن يصبح له ورشته الخاصة بعد الإنتهاء من دراسته.