مسلسل العائدون الحلقة 13 2022 .. أمير كرارة يدرب ميدو عادل

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عرضت شاشة قناة dmc الفضائية مسلسل العائدون الحلقة 13 2022 والتي شهدت الكثير من الأحداث جعلت الجمهور يبحث عنها لمشاهدتها بعد عرضها على التلفزيون عبر شاشة قناة dmc الفضائية.

دوت الخليج يكشف أحداث مسلسل العائدون الحلقة 13 2022

مسلسل العائدون الحلقة 13 رمضان 2022

شهد مسلسل العائدون الحلقة 13 2022 ، بدء تدريب أمير كرارة والذي يجسد شخصية عمر لـ علاء وهو الفنان محمد عادل ذلك قبل التحاقه بتنظيم داعش الإرهابي.

وذلك من خلال مجموعة من التدريبات المكثفة وشرح له أيضًا خلال الحلقة خطة وصوله إلى داعش والتي تأتي من خلال تعريفه بمفتاح وصوله إلى التنظيم.

مسلسل العائدون الحلقة الثالثة عشرة

بالإضافة إلى إخباره بأن صديقا قديما له فى القناة الذى يعمل بها انضم لها وبالفعل بدأ علاء في تنفيذ الخطة التي تقوم على إثارة المشاكل فى القناة، ومن جانبه جمال الذي يقدم دوره الفنان محمود البزاوي قام بطرده منها.

وانتهت الحلقة 13 من مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة وأمينة خليل، من خلال مشهد إخبار صديقه الذى يتواصل معه لـ سياف قائد داعش بأن هناك شخصا مونتير ومصور شاطر يرغب فى الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

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مسلسل العائدون 2022

يشار أن قصة مسلسل العائدون تعرض أحد ملفات المخابرات المصرية، فهي مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة منذ عام 2018 وحتى عام 2020، كما يستعرض العمل أيضًا مجموعة من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى داعش من خلالها لتقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة الإرهاب.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل العائدون 2022 فهو يعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:45 مساءً وتأتي الإعادة الساعة 4:55 مساءً، ويضم المسلسل في بطولته بجانب أمير كرارة، عدد من النجوم مثل هاني رمزى وأمينة خليل وآخرين، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، والتأليف لـ باهر دويدار، ويعرض المسلسل عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it الرقمية.