الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم وسداد الفاتورة اون لاين

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن طريقة الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم لشهر أبريل قبل صدورها بأيام. حيث من المرجح أن يتم إصدار فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يناير وفبراير ومارس في الخامس عشرة من شهر أبريل الحالي، وحاليا يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن رابط وطرق الاستعلام عن قيمة الفاتورة فور إصدارها رسميا وكيفية سداد قيمة الفاتورة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي تم إتاحتها، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الرسمي للشركة وكيفية سدادها.

اتاحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث يستطيع كل مواطن معري الاتصال بالرقم المختصر (19777)، بعدها يدخل رقم التليفون الخاص به وسوف يتم إخباره بقيمة الفاتورة المستحق سدادها أو يمكن اتباع الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات

ثانيا: اكتب رقم الهاتف الأرضي

ثالثا: أكتب رقم كود المحافظة ثم رقم الهاتف الأرضي

رابعا: اضغط على مربع «اظهر الفواتير».

خامسا: قم باختيار السداد الإلكتروني

ساديا: سجل رقم الفايز التي سيتم سحب منها المبلغ المطلوب.

تستطيع أيضا تسديد فاتورة الهاتف الأرضي من خلال إحدى المحال التي توفر خدمة “فوري” عبر تقديم رقم الهاتف الخاص بك ورقم كود المحافظة وتدفع المبلغ المقدر دفعه

طرق دفع فواتير التليفون الأرضي 2022

مكاتب الهيئة القومية للبريد الإلكتروني

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

فودافون كاش.

شركات التحصيل الإلكتروني

جميع مقرات السنترالات التابعة لشركة المصرية للاتصالات

علاوة على ذلك حددت شركة الاتصالات المصرية 15 يوم كآخر موعد لتسديد فواتير التليفون الأرضي وإذا تم تجاوز الفترة المحددة سيتم تحويل الخط لخدمة استقبال المكالمات فقط مع فرض غرامات التأخير، كما تم تحدي بداية من 15 أبريل حتى 15 مايو 2022، كما انه سيتم فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة بداية من يوم الخامس عشرة من شهر يونيو 2022.