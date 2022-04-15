الرئيس السيسي يـؤدي صـلاة الجمعـة بمسجد المشير طنطـاوي ويلتقـى قـادة القوات المسلحة

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطــاوى تزامنـاً مـع إحتفـالات مصـر والقـوات المسلحة بـذكرى إنتصـارات العاشر من رمضان وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وعقب آداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى إلتقي السيد الرئيس بقادة القوات المسلحة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان ، وأدار السيد الرئيس حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة ، مشيداً بجهـود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية مؤكداً أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.