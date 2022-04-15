الصحة: فحص مليون و719 ألف طالب أولى إعدادى ضمن الكشف المبكر عن فيروس سى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و719 ألف و602 طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سى" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالى، وذلك منذ انطلاق المبادرة يوم 21 من شهر نوفمبر الماضى وحتى اليوم.





يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الحالى، لافتا إلى أن المحافظات الأعلى فى نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة الجيزة إذ تم فحص 161 ألف 987 طالبا، تليها محافظة القاهرة 157 ألف 975 طالبا، ثم محافظة الشرقية 133 ألف و17 طالبا، ثم محافظة البحيرة 128 ألف و268 طالبا.

وقال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريق طبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأكدت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه يتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التى ثبتت إصابتها بفيروس "سى" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحى على مستوى محافظات الجمهورية فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.