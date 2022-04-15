عاجل- ذروتها الأحد.. الأرصاد تكشف سر موجة حارة قادمة وموعد انتهائها

جدة - نرمين السيد - ومتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ابتداء من غد السبت، لتسود أجواء حارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتزداد درجات الحرارة يوم الأحد لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة ليلا على جميع الأنحاء، نتيجة تأثرنا بمنخفض خماسينى يصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد يوم السبت.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية يوم الأحد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وسرعان ما تتحسن الأجواء ودرجات الحرارة يوم الاثنين على غرب البلاد نتيجة تقدم الرياح الشمالية الغربية ومن المتوقع أن يشمل التحسن جميع الأنحاء يوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل 2022.