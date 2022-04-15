عاجل- الرئيس السيسى يلتقى بقادة القوات المسلحة (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة بقادة القوات المسلحة وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك عقب آداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى اليوم.





جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربى والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.



وأدار الرئيس حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كل الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيدا بجهـود القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية مؤكدا أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.