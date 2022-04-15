تحصين 237 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، عن تحصين 237 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى المحافظة حتى الآن، خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتى تستمر حتى نهاية أبريل الجارى.





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