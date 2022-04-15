/692158/ضبط-1350-قضية-تموينية-متنوعة-خلال-24-ساعة-لضبط-الأسواق

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الامن العام، خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، من ضبط (1350) قضية تموينية متنوعة من بينهم (12) قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (42,850 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف" – 11520 عبوة زيت طعام – 16,250 طن أسمنت – 24 طن حديد تسليح) ، (387) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت ( 106,233 طن " دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف - منظفات" – 6159 قطعة مستلزمات طبية – 756 إسطوانة بوتاجاز – 350 لتر سولار – 1122 عبوة سجائر" – طن أسمنت).

جهود شرطة التموين والتجارة لضبط الأسواق

كما تمكنت من ضبط 591 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (35 قضية دقيق "تجميع –تصرف" – 138قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 111 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 29 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 40 قضية توقف عن الإنتاج – 53 قضية بيع خبز بأزيد من السعر، و185 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت (40,325 طن دقيق مدعم "تصرف"– 3,800 طن دقيق مدعم "تجميع" – 4150 رغيف – 346 بطاقة تموينية ذكية).

دوت الخليج

وتمكنت من ضبط (30) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (10,660 طن "سكر تموينى – دقيق تموينى – أسمدة مدعمة" - 720 عبوة زيت تموينى – 1000 لتر سولار).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (493,229 طن – 12240 عبوة زيت طعام – 346 بطاقة تموينية ذكية – 1122 عبوة سجائر 756 إسطوانة بوتاجاز – 1350 لتر سولار – 4150 رغيف بلدى – 6159 قطعة مستلزمات طبية) كان أبرزها الآتى:

ضبط 1350 قضية تموينية متنوعة

ضبط (24 طن "حديد تسليح") بدون مستندات تم تخزينه لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة مواد البناء) بمحافظة القاهرة.

ضبط (30 طن " تمور") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (10 طن "فول") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (9,75 طن "دقيق بلدى مدعم" ) قام المذكور بالإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على فارق الدعم.

ضبط (6,12 طن "أرز أبيض – سكر حر - مكرونة ") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط ( 45 طن "أعلاف – دواجن – فول صويا ") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة أعلاف الدواجن) بمحافظة المنوفية .

ضبط (6,650 طن "أسماك مجمدة" رنجة ) معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (5 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (3,825 طن "دواجن – لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (2,550 طن أسماك وجمبرى "مجمدة") معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (20 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتصنيع وتعبئة مقطعات اللحوم) بمحافظة المنوفية.

ضبط (9 طن "دقيق – أرز أبيض – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.