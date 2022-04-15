تم تدارك الخطأ..ابنة سيد مكاوي تكشف حقيقة سرقة أمير عيد لحن والدها

/692157/تم-تدارك-الخطأابنة-سيد-مكاوي-تكشف-حقيقة-سرقة-أمير-عيد-لحن-والدها

مازالت أزمة اتهامات سرقة الفنان أمير عيد للحن الراحل سيد مكاوي تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن خرجت ابنة سيد مكاوي لتنهي هذا الجدل.

دوت الخليج يكشف رد ابنة سيد مكاوي على سرقة لحن والدها

ابنة سيد مكاوي

حسمت أميرة سيد مكاوي أزمة سرقة لحن والدها الموسيقار الراحل وظهوره في أغنية أهلا وسهلا التي يغنيها أمير عيد مؤسس فرقة كايروكي ضمن إعلان لصالح مبادرة حياة كريمة التي يعرض حاليًا.

وكتبت ابنة سيد مكاوي في منشور لها عبر صحفتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بخصوص إعلان حياة كريمة أنا مبتفرجش على تليفزيون”.

وتابعت: “وحضرات المتابعين والأصدقاء هم إللي بلغوني إني أشوفه، يعني مكنتش أعرف عنه حاجة من أساسه.. بالنسبة لأمير عيد، هو مش سارق اللحن لأن الحقوق بتاعة المسرحيات تملكها المتحدة، وفيه خلط صغير كده إنه ما دام عدى على اللحن ٥٠ سنة يبقى تراث”.

حقيقة سرقة لحن سيد مكاوي

وأضافت ابنة سيد مكاوي قائلة: “هو الحقيقة ٥٠ سنة من وفاة المبدع مش من وقت الإنتاج، لكن يظل الحق الأدبي محفوظ، وهم حصل عندهم لخبطة.. لما حضراتكم بعتولي الإعلان تواصلت مع الشركة المنفذة وطلبت منهم ذكر إنه لحن أبويا”.

واختتمت كلامها: “وهم مشكورين تداركوا خطأ عدم ذكر الاسم وبقى موجود. فرجاءً توقفوا عن إرسال رسائل لإبلاغي عن الإعلان وتشابه اللحن لأن الخطأ تم تداركه.. أخيرا بقى .. أبويا عمل لحن من ٥٠ سنة لسه بنحتاجه علشان نعمل حاجة حلوة”.

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ومن جانبه الفنان أمير عيد كان قد دافع عن نفسه ورد أيضا على اتهامه بسرقة لحن أغنية الراحل سيد مكاوي وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: “عمري ما سرقت لحن، واللحن بتاع سيد المكاوي، والشركة تمتلك حقوقه والموضوع مقصود محدش سرق حد”.

وتابع: “وأخيرًا الواحد بيجتهد، وبيسأل وبيتوكل على الله وبيصدق النية”، ويذكر أن الأغنية التي لحنها الموسيقار الراحل كان قد تم تقديمها في مسرحية مدرسة المشاغبين التي كان أبطالها عادل إمام وأحمد زكي ويونس شلبي وسعيد صالح وهادي الجيار وحسن مصطفى وسهير البابلي وعبد الله فرغلي.