/692153/بسبب-مشادة-كلاميةزوج-يقتل-زوجته-بـ-ماسورة-حديدية-ببني-سويف

كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص بعثوره على جثة شقيقته ، مقيمة رفقة زوجها بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف، ملقاة بأرض فضاء بجوار مسكنه وما تبين أن الجثة ملفوفة داخل بطانية وبها كدمات متفرقة وإتهامه لزوجها بإرتكاب الواقعة.

دوت الخليج

بسبب مشادة كلامية..زوج يقتل زوجته بـ «ماسورة حديدية» ببني سويف

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم عن أن المذكور وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى وماسورة حديدية حتى فارقت الحياة وعقب ذلك قام بلفها داخل بطانية ونقلها بالتروسيكل الخاص به لمكان العثور ، وأرشد عن الأداة والتروسيكل المستخدمان فـى الواقعة.

وكان المستشار حماده الصاوي،النائب العام امر بالتحقيق في واقعة تصادم حافلة رحلات سياحية وسيارة نقل بأسوان ، حيث أسفر الحادث عن وفاة 10 أشخاص، هم 8 من مستقلي الحافلة، منهم 5 أجانب والسائق ومساعده والمرشد السياحي والشخصان كانا في سيارة النقل، فضلا عن إصابة 14 سائح أجنبي من مستقلي الحافلة.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد تلقت إخطار الأربعاء الماضي، يفيد بوقوع حادث تصادم اتوبيس سياحي بطريق أبو سمبل السياحي مع سيارة نقل ، وانتقل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة، لسؤال المصابين بمستشفى أسوان الجامعي.

وأسفرت تحقيقات النيابة معهم حتى إلى أن الحادث وقع نتيجة تصادم السيارة النقل بالحافلة بطريق أبو سمبل السياحي، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واندلاع النيران بالحافلة، ولا تزال التحقيقات جارية بيانا لسبب وكيفية وقوع الحادث والمسؤول عنه.