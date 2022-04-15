/692162/عبدلله-رشدي-يدافع-عن-كشرى-التحرير-لازم-الناس-تحترم-سياسة-المكان

علق عبد الله رشدي، الداعية الإسلامية، على أزمة كشري التحرير، بعد منعه سيدة مسيحية، وابنتها من تناول الطعام في نهار رمضان، ما أحدث ضجة كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات من رواد السوشيال ميديا بمقاطعة كشري التحرير.

دوت الخليج

وعلى عكس التيار، الذي انتقد تصرف كشري التحرير، فقد دافع عبد الله رشدي عن المطعم، معتبرًا أن تصرفه يأتي وفقًا للسياسة إدارة المكان التي يجب أن يلتزم بها الزبائن.

وكتب "رشدي"، على صفحته الشخصية «فيس بوك»: "أي مطعم له مواعيد لفتح الصالة، ومن المعلوم أن "التيك أوي" لا يتم تناوله داخل المطاعم، ومن الطبيعي أن تحترم سياسات المكان الذي تتواجدُ فيه، وليس من المقبول أن تفرض فكرتَك على سياساتِ المطعم!".

‏وتابع الداعية الإسلامي: "فقط للتذكير بآداب التعامل في حال ما لو نويتَ أن تزور أحدَ المطاعم".

كانت سيدة مسيحية تدعى سلفيا بطرس، قد اشتكت من منع مسؤولو المطعم لها ولابنتها من الأكل قبل أذان المغرب، وكتبت قصتها على صفحتها الشخصية على فيس بوك: نزلت انهاردة جبت بنتي من الحضانة، كان عندها تمرين روحنا جري على هناك وباباها خلص شغله وعدى علينا، بعد ما خلصنا بنتي قالت: أنا جعانه، قولنا فرصه واحنا بره نعدي نأكل أي حاجه، وبما اننا صايمين ولقينا كشري التحرير -فاتح وشغالين قولنا نأكل ونروح".

وأضافت "سلفيا": "قعدنا وطلبنا وجه الاكل، ويا دوب البنت بتأكل أول معلقه لقينا واحد من العاملين جاي يقول ممنوع الأكل قبل المغرب، قولت له يعني ايه ؟!!!، مش ده مطعم ومفتوح والناس قاعدة، قالي أه الناس تقعد بس محدش يأكل قبل الآذان، قولت له انت صايم ومستني الآذان براحتك أنا مش صايمة للمغرب وقاعده في مطعم، والأكل قدامي ازاي ماكلش، قالي هو ده النظام ولقينا واحد تاني جاي غالبًا مديره ويكرر نفس الكلام".

وتابعت: "احنا بقى مطلوب مننا نطلع معلقة الأكل من بق البنت ونقنعها أنها ماتاكلش في المطعم علشان فيه ناس قرروا يفرضوا ده على غيرهم، هل الصيام بالعافية حتى على المسيحيين؟".

كشري التحرير ينفي الواقعة

من جانبه، نفى كشرى التحرير الواقعة في الأصل، وأكد أن ما جاء على لسان السيدة المسيحية سيلفا بطرس غير صحيح بالمرة، ونشر بيان وضح فيه الواقعة على حد قوله، وأيضًا قدم اعتذار عن سوء الفهم بين الطرفين، حيث كتب صفحة المطعم على فيس بوك: "العميلة المحترمة شرفتنا في فرع سراي القبة الساعة ٥:٥٠ م لطلب أوردر تيك أواي، ودفعت الحساب للكاشير واستلمت الأوردر تيك أواي"، مشيرة إلى أن التيك أواي غير مسموح بتناوله داخل الصالة.

وذكر: "العميلة لم تجلس داخل الصالة لأنها مغلقة في هذا الوقت، ولم يتم منع العميلة أو الطفلة، وإذا حدث غير ذلك فهو خطأ فرد وليس منظومة وسوف يتم معاقبة المخطئ على الخطأ المرتكب"، مضيفًا: "تم التواصل مع العميلة اليوم، وتوضيح سوء الفهم وتقبلت الاعتذار، ولا علاقة لهذا الأمر بكل الادعاءات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد كشرى التحرير: "نحن نكن كل الاحترام لكل العملاء، ولا يجوز التفرقة بين أي عميل فكلنا أخوة، ولا نعرف هذه النبرة الدخيلة علينا، ولم يعهدها أحد علينا طوال 60 عامًا"، مشددة كشرى التحرير مكان لكل مواطن.

هاشتاج لمقاطعة كشري التحرير

لم تنتهي المشكلة ببيان مطعم كشري التحرير، حيث انتقل الأزمة إلى منصات التواصل الاجتماعي، وعبر المتصفحون عن استيائهم من موقف كشري التحرير، خاصة بعد تكذيبه لحديث السيدة المسيحية، وطالب بعضهم بضرورة مقاطعة كشري التحرير، وتصدر الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي تويتر.