«وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين»..الخارجية تدين اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك

/692159/وقفا-إسلاميا-خالصا-للمسلمينالخارجية-تدين-اقتحام-القوات-الاسرائيلية-للمسجد-الأقصى-المبارك

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم ١٥ ابريل ٢٠٢٢، اقتحام القوات الاسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.

دوت الخليج

الخارجية تدين اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك

وأكد السفير حافظ على ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الاسلامية في المسجد الأقصى الذي يُعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين.

وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المُطالبِة باقتحام المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المُعظم، محذرًا من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

هذا والتقى السفير خالد أنيس، سفير مصر في مالطا، وزير الشئون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي إيان بورج، حيث استهل السفير المصري اللقاء بتقديم التهنئة لوزير الخارجية على توليه مهام منصبه الجديد إعتبارًا من ٣٠ مارس ٢٠٢٢.

وأكد سفير مصر فى مالطة، على تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع مالطا في كافة المجالات، مشيراً إلى انعقاد أول جولة للمشاورات الفنية حول المياه بين الجانبين، لتبادل الخبرات في مجالي تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف بين مسئولي هيئة الطاقة والمياه المالطية ونظرائهم في وزارة الموارد المائية والري؛ والاتفاق على عقد اجتماع افتراضي حول التعاون الثلاثي في أفريقيا؛ فضلاً عن السعي لتعزيز التجارة والاستثمار، وجهود إعداد قاعدة بيانات دقيقة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين؛ حيث أعرب الوزير المالطي عن تقديره لتلك الجهود وضرورة استمراريتها والبناء عليها خلال الفترة المقبلة، ومن جانبه، مؤكدًا على تميز وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومشيرًا إلى دور مصر الهام في منطقة المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط.