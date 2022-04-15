/692156/تغيير-موعد-الإجازة-تعرف-على-تاريخ-عيد-شم-النسيم-2022

بحلول فصل الربيع يبدأ المصريون في الاستعداد للاحتفال بأقدم الأعياد الشعبية المصرية «عيد شم النسيم»، في مظاهر تسيطر عليها عادات وطقوس مصرية ترجع جذورها إلى العهد المصري القديم، حيث كان عيد «شمو» - بمسماه القديم - يمثل مناسبة خاصة لديهم، إذا كانوا يخرجون إلى الحقول يحتفلون بموسم الحصاد والتنزه بالحدائق.

دوت الخليج

تاريخ شم النسيم

يوافق شم النسيم يوم الإثنين 25 إبريل من كل عام، وهو واحد من ضمن الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون، لإعطاء الفرصة لهم للتنزه والخروج إلى الحدائق العامة والمنتزهات للاحتفال بتلك المناسبة الشعبية من كل عام.

لكن الإجازة لن تكون يوم الإثنين 25 إبريل، وإنما من المقرر أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 28 إبريل، وفقًا لقرار رئيس الوزراء بترحيل إجازات منتصف الإسبوع إلى نهاية الإسبوع، لتحقيق أكبر استفادة من الإجازة بضمها للإجازة الإسبوعية.

مظاهر الاحتفال

وقد درج المصريون في احتفالاتهم بعيد شم النسيم على عادات ترجع إلى عمق التاريخ المصري القديم، حيث ارتبط شم النسيم بجموعة من الأطعمة التقليدية التي تناقلتها الأجيال، من بينها تناول أكلات السمك بأنواعه (فسيخ ورنجة.. الخ) إلى جانب البصل والخس، فضلًا عن ظاهرة تلوين البيض، التي اعتاد عليها المصريون.

سبب التسمية

وترجع تسمية «شم النسيم» بهذا الاسم إلى الكلمة الفرعونية «شمو»، وهي كلمة هيروغليفية قديمة تعنى عيد الخلق أو بعث الحياة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدء خلق العالم وبعث الحياة.

عيد تحرير سيناء

ويوافق عيد شم النسيم، الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982، وهو ذكرى جلاء آخر جندي إسرائيلي من سيناء.

الإجازات الرسمية في مصر 2022 القادمة

وفيما يلي ننشر بقية الإجازات الرسيمة القادمة خلال 2022: - الأحد 1 مايو ( عيد العمال). - الإثنين 2 مايو إلى الخميس 5 مايو (عيد الفطر المبارك). - الخميس 30 يونيو (ثورة 30 يونيو). - الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو (عيد الأضحى المبارك). - السبت 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952). - السبت 30 يوليو (رأس السنة الهجرية). - الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973). - السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).