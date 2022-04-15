/692155/برعاية-الرئيس-السيسي-وزارة الداخلية-تواصل-فعاليات-المرحلة-الـ-22-من-مبادرة كلنا-واحد-لتخفيض-الأسعار

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك..

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلناواحد، والتى تستمر حتى إنتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج

برعاية الرئيس السيسي.. وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد»

كما تقيم الوزارة، عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إضافة إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

هذا و تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أطلقت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد لمدة 30 يوماً برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 60%.

وتتضمن مبادرة “ كلنا واحد”، التنسيق مع عدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، بلغت 993 فرعا على مستوى الجمهورية وبجميع المحافظات، منها خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للإستيراد والتصدير.