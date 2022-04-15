«مترو الأنفاق» تحتفل بحصولها على 9 شهادات دولية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حفل إفطار مساء أمس الخميس بدار المدرعات بمدينة نصر وذلك احتفالا بحصولها على 9 شهادات دولية فى الجودة والسلامة والصحة المهنية.





ووفقا لبيان الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الجمعة، جاء الحفل فى إطار توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل للاهتمام بتطوير منظومة النقل للتماشى مع المعايير الدولية والعالمية، إذ وجهت الإدارة العليا لشركة المترو متمثلة فى المهندس على الفضالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفنى والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة فرق العمل فى جميع القطاعات للاهتمام بمنظومة السلامة والجودة وتطويرهما.



ووعملت الإدارة العامة لسلامة وجودة عمليات التشغيل على إنجاز الخطة الاستراتيجية 2018- 2023 واستطاعت الحصول على 8 شهادات فى مجالات السلامه والجودة داخل قطاعات التدريب والصيانة خلال فترة تنفيذ لم تتعدى 3 أشهر خلال نهاية 2021 وبداية 2022.

أقيم حفل الإفطار بحضور المهندس محمد أبو بكر مساعد رئيس الشركة للسلامة والجودة، والمهندس سيد الحسينى مساعد رئيس الشركة للتشغيل الخط الأول والمهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للتشغيل الخط الثانى، والمهندس محمد أبو العلا مساعد رئيس الشركة لخدمات الدعم، وحضور مديرى العموم، المهندس محمود صلاح عن الوحدات المتحركة خط أول و المهندس أحمد عبد البارى عن الوحدات المتحركة بالخط الثانى، والمهندس محمد ياسين عن التدريب، والدكتور مهندس راشد شلش عن السلامه والجودة وأحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمى ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وعدد من مديرى الإدارات والمهندسين المشاركين فى مشروعات الأيزو، إذ سلمت شركة SNR الدولية شهادات الأيزو 9001 للجودة و45001 للسلامة والصحة المهنية لكل من مراكز تدريب شبرا الخيمة وسراى القبة وورش طرة البلد وشبرا الخيمه لصيانة الوحدات المتحركة.



كما سلم المهندس شريف رشوان المدير الإقليمى لشركة SNR الدولية دروع التميز وشهادات التقدير لعدد من القيادات المتميزة ضمن فريق عمل الأيزو.