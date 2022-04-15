عاجل.. مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم الجمعة ، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون فى باحات المسجد الأقصى، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من المُصلين.





وأكد السفير حافظ على ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية فى المسجد الأقصى الذى يُعد وقفًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين. وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المُطالبِة باقتحام المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المُعظم، محذرًا من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن فى الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

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