عاجل- محافظ قنا يصدر بيانا بشأن تعريفة الركوب ويتوعد المخالفين

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف الداودى محافظ قنا، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وعدم وجود أى زيادة بها، لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار، وذلك عقب إعلان زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة، موجها مسؤولى المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة مع وضع الملصق الخاص بسيارة السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة.





كما وجه محافظ قنا كل الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة مرور قنا ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب. وأضاف الداودى أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة قنا 15541 و3337291 فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7.50 جنيه للتربنزين 80 و8.75 جنيه للتر البنزين 92 و9.75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

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