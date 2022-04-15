/692151/للاستغلال-الأمثل-وتعزيز-السلامة-الجويةالبرلمان-يناقش-مشروع-قانون-إنشاء-المركز-القومي-لإدارة-المجال-الجوي

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

دوت الخليج

« للاستغلال الأمثل وتعزيز السلامة الجوية»..البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

ومن المقرر أن يستهدف مشروع القانون إنشاء هيئة عامة تسمى بـ المركز القومي لإدارة المجال الجوي، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، لإضافة إلى تعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الرادارية.

ويهدف مشروع القانون ايضا،إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

وكانت قد وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة، والدفاع والأمن القومى، ولجنتي الخطة والموازنة، والتشريعية، برئاسة النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى.

وقالت رئيس سياحة النواب، إن لإنشاء مركز قومي لإدارة المجال الجوي، يستهدف تيسير الحركة وتعزيز السلامة الجوية، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وبما لا يمثل عبئاً على خزانة الدولة، ويساهم في تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي.

وتابعت النائبة الدكتورة نورا علي، أن قطاع الطيران المدنى يعد من المحاور الأساسي ة فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية لما يساهم به في تنمية حركة السياحة الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة، وتنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد.